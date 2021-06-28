Johanna Konta, ekibindeki koronavirüs vakası nedeniyle Wimbledon'dan çekildi
Tek kadınlarda dünya 31 numarası Büyük Britanyalı Johanna Konta, ekibindeki bir kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan çekildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün başlayacak sezonun üçüncü grand slam turnuvası öncesinde yakın ekibindeki bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 10 gün karantinada kalması gereken 30 yaşındaki Konta, organizasyondan çekilmek zorunda kaldı.
Turnuvada mücadele eden bütün sporcular, yanlarında kalmasına izin verilen üç kişilik ekibiyle Westminster bölgesindeki bir otelde konaklıyor.
Konta, Wimbledon'da 2017 yılında yarı finale kadar çıkma başarısını göstermişti.
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