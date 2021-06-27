Trabzonspor’un yeni transferi Fode Koita, imza töreni için kente geldi

Trabzonspor’un Kasımpaşa’dan transfer ettiği forvet oyuncusu Fode Koita, Trabzon’a geldi.

İHA
27 Haziran 2021 Pazar, 22:44
Trabzonspor’un yeni transferi Fode Koita, imza töreni için kente geldi
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Trabzonspor’un 3 yıllık anlaşma sağladığı Gineli forvet oyuncusu Fode Koita Trabzon’a geldi.

İstanbul’dan tarifeli uçakla 22.00 sıralarında Trabzon Havalimanı’na gelen 30 yaşındaki forveti bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı.

Sloganlar eşliğinde havalimanında karşılanan Koita’ya Trabzonspor atkısı ve çiçek verilirken, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Koita kendisini bekleyen araçla havalimanında ayrıldı.

Öte yandan, Karadeniz ekibinin yeni transferi Koita için yarın imza töreni düzenlenecek.


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