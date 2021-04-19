Johnny Depp, Karayip Korsanları'nı neden özlemediğini açıkladı
Barcelona-Sant Jordi Uluslararası Film Festivali'ne katılan ünlü oyuncu meşhur karakterine dair merak edilen soruyu yanıtladı.
Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) serisi 2017'de Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) filmiyle sona erse de serinin devam etme ihtimali her zaman masada.
Ancak seride canlandırdığı Kaptan Jack Sparrow karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'den olaylı biçimde ayrılmasının ardından görünüşe göre Disney, Depp'i yeniden ön plana çıkarmak istemiyor.
Peki Depp meşhur karakterini canlandırmayı özlüyor mu?
We Got This Covered'ın haberine göre yeni filmi Minamata'nın tanıtımı için Barcelona-Sant Jordi Uluslararası Film Festivali'ne katılan Depp, Fransız yayın kuruluşu El Pais'e verdiği röportajda Jack Sparrow karakterini özlemediğini söyledi.
Depp, özlememesinin meşhur karakterini aslında hiç bırakmamış olmasından kaynaklandığını belirtti.
Ünlü oyuncu söz konusu röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Hayır özlemiyorum çünkü onunla her gün birlikteyim, onu hep yanımda taşıyorum. Çantamda Kaptan Jack'le birlikte seyahat ediyorum. Ben, Jack Sparrow'a aitim ve o da bana sadık."
Depp, The Sun gazetesine kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen haberin ardından dava açmış ve davayı kaybetmişti. 57 yaşındaki oyuncu mahkeme kararına yönelik Temyiz Mahkemesi'ne başvurmuş ancak başvurusu reddedilmişti.
Temyiz Mahkemesi adına yapılan açıklamada kararın bozulmasına dair herhangi bir gerekçenin görülmediği ifade edilmişti.
Depp'in söz konusu dava nedeniyle oyunculuk kariyerinin ciddi biçimde etkilenebileceği düşünülüyor.
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