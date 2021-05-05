Jose Mourinho'nun sözleşme detayları belli oldu

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:38

Jose Mourinho'nun yeni adresi AS Roma ile olan sözleşme detayları belli oldu.

Sky Sports İtalya'nın haberine göre Tottenham, Roma'daki ilk sezonunda Mourinho'nun maaşının bir kısmını ödeyecek. Mourinho anlaşmaya göre, Tottenham'dan da 9 milyon avro tazminat almış olacak.

Inter'den ayrıldıktan 11 yıl sonra yeniden Serie A'ya dönen Mourinho, Pazartesi günü Roma ile sözleşme imzalamıştı.

Nisan ayında Tottenham ile yollarını ayıran Portekizli teknik direktör, Kuzey Londra ekibinden aldığı 16 milyon avroluk sözleşmenin çok altında, 7 milyon avro gibi bir rakama Roma ile anlaşmıştı.