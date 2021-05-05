Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda 2020-21 sezonunun şampiyonu bugün Antalya'da oynanacak olan Beşiktaş Vodafone Kadın Furbol Takımı ve Fatih Vatan Spor karşılaşmasıyla belli olacak.
Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 5 Mayıs'ta oynanacak olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile Fatih Vatan Spor maçı sonucunda 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu belli olacak.
Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele, saat 18.00'da başlayıp TRT Spor, Sport Smart2, 360 TV ve Sports TV'den de canlı yayınlanacak.
Müsabakada normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde maç uzatmaya gidecek.Bu bölümde de beraberlik bozulmazsa penaltı vuruşları yapılacak.
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