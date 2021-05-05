05 Mayıs 2021 Çarşamba, 08:56

Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 5 Mayıs'ta oynanacak olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile Fatih Vatan Spor maçı sonucunda 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu belli olacak.

Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele, saat 18.00'da başlayıp TRT Spor, Sport Smart2, 360 TV ve Sports TV'den de canlı yayınlanacak.

Müsabakada normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde maç uzatmaya gidecek.Bu bölümde de beraberlik bozulmazsa penaltı vuruşları yapılacak.











