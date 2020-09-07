Jose Sosa, sağlık kontrollerinden geçti
Fenerbahçe’nin yeni transferi Jose Sosa, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Jose Sosa, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Jose Sosa, sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Sosa; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Jose Sosa’nın sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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