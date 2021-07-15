Josef ve Mehmet Topal yıllar sonra yine yan yana
2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe orta sahasında yer alan ikili, o dönemlerdeki takımların ayrılmaz isimlerindendi, şimdi yine yanyanalar.
Başakşehir'den ayrılan Mehmet Topal, geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştı.Siyah-beyazlılar geçen sezon da Josef de Souza'yı kadrosuna katmıştı. Böylece Mehmet Topal ve Josef de Souza, Fenerbahçe'den sonra yeniden buluşmuş oldular. İlk idmanda da yan yana fotoğraf verdiler.
2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe orta sahasında yer alan ikili, o dönemlerdeki takımların ayrılmaz isimlerindendi.
Brezilyalı futbolcu, 2017 yılında verdiği bir demeçte Mehmet Topal ile ilgili, "Mehmet Topal'la oynadığım zaman kendimi daha güvende hissediyorum. Orta sahayı daha iyi tutuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
- Turistler camları kırıp otobüsten atladı
- Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Gizli ziyarette alınan karar
- Binance’a bir kötü haber daha
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Adil Öksüz olmadı, baldızını alalım
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Gizli ziyarette alınan karar
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu