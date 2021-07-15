Josef ve Mehmet Topal yıllar sonra yine yan yana

15 Temmuz 2021 Perşembe, 19:26

Başakşehir'den ayrılan Mehmet Topal, geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştı.Siyah-beyazlılar geçen sezon da Josef de Souza'yı kadrosuna katmıştı. Böylece Mehmet Topal ve Josef de Souza, Fenerbahçe'den sonra yeniden buluşmuş oldular. İlk idmanda da yan yana fotoğraf verdiler.

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe orta sahasında yer alan ikili, o dönemlerdeki takımların ayrılmaz isimlerindendi.

Brezilyalı futbolcu, 2017 yılında verdiği bir demeçte Mehmet Topal ile ilgili, "Mehmet Topal'la oynadığım zaman kendimi daha güvende hissediyorum. Orta sahayı daha iyi tutuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.