Josef ve Mehmet Topal yıllar sonra yine yan yana

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe orta sahasında yer alan ikili, o dönemlerdeki takımların ayrılmaz isimlerindendi, şimdi yine yanyanalar.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 19:26
Josef ve Mehmet Topal yıllar sonra yine yan yana
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Başakşehir'den ayrılan Mehmet Topal, geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştı.Siyah-beyazlılar geçen sezon da Josef de Souza'yı kadrosuna katmıştı. Böylece Mehmet Topal ve Josef de Souza, Fenerbahçe'den sonra yeniden buluşmuş oldular. İlk idmanda da yan yana fotoğraf verdiler.

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe orta sahasında yer alan ikili, o dönemlerdeki takımların ayrılmaz isimlerindendi.

Brezilyalı futbolcu, 2017 yılında verdiği bir demeçte Mehmet Topal ile ilgili, "Mehmet Topal'la oynadığım zaman kendimi daha güvende hissediyorum. Orta sahayı daha iyi tutuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


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