Jules Verne ile devriâlem! Bıkılacak gibi değil!
Bilimkurgunun öncü yazarlarından Jules Verne, kült gezi macerası klasiği Seksen Günde Devriâlem’de okurları yüz elli yıla yakındır Süveyş Kanalı, Bombay, Kalküta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York gibi merkezlerinde keyifle dolaştırıyor. Bıkılacak gibi değil!
Bilimkurgunun
öncü yazarlarından Jules Verne, 19. yüzyıldaki endüstri devriminin sonucunda
değişen dünyanın gidişatını hayal edip yazıyordu.
Henüz
yabancı diyarların fazla tanınmadığı, keyif için dolaşmanın yaygınlaşmadığı bir
dönemde, Verne gibi bir yazarın dehası, aynı zamanda turizmin sosyolojisini
ortaya koymasıydı.
Buhar
çağında hizmete giren kıtalar aşan trenler ve okyanuslar aşan transatlantikler
yazarın kullandığı ulaşım araçlarından bazılarıydı.
Verne,
prensiplerinden ödün vermeyen ve çok büyük bir iddiayı gerçekleştirmeye
kalkışan İngiliz centilmeni Phileas Fogg, heyecanı ve merakı sayesinde
maceradan uzak duramayan Fransız hizmetkârı Passepartout, Doğu kültürünün
zarafetini simgeleyen Prenses Auda ve o dönemde dünyaya yayılmış Britanya
İmparatorluğu'nun yetersizliğinin örneği Dedektif Fix karakterleriyle, gitgide
küreselleşen ve modernleşen dünyanın nasıl olacağını göstermeye çalışıyordu.
Verne,
bu kült gezi macerası klasiğinde okurları yüz elli yıla yakındır Süveyş Kanalı,
Bombay, Kalküta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York gibi
merkezlerinde keyifle dolaştırıyor.
Seksen Günde Devriâlem / Jules Verne / Çeviren: Aylin Yengin / Kırmızı Kedi Yayınevi / 296 s.
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