Junior Fernandes, Rizespor maçını locada izliyor

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Junior Fernandes, Rizespor müsabakasını locadan takip etti..

İHA
23 Ocak 2021 Cumartesi, 20:44
Junior Fernandes, Rizespor maçını locada izliyor
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Süper Lig’in 21. haftasında Başakşehir, sahasında Rizespor ile karşılaştı (1-1). Bu zorlu müsabakayı turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Junior Fernandes de locadan takip ettir. Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor’da geçiren ve geçtiğimiz günlerde de yeni takımı Al Ittihad Kalba ile sözleşmesini fesheden Fernandes, Başakşehir’e 1.5 yıllığına imza atmıştı.
Ayrıca sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Visca da yine locada mücadeleyi izleyenler arasında.


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