Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ronaldo'nun ayrılığını doğruladı

27 Ağustos 2021 Cuma, 14:54

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmak istediği uzun süredir gündemde olan bir iddiaydı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Portekizli yıldızla ciddi olarak ilgilendiği yazılırken, son olarak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Ronaldo'nun takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Juventus'tan ayrıldığını belirtmişti.

Bunun ardından yeni bir gelişme yaşandı ve Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Empoli maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Cristiano Ronaldo ile ilgili "Ronaldo, dün bana Juventus'tan ayrılmak istediğini söyledi. Bu doğru ve kabul edildi. O yüzden bugünkü antrenmanda yer almadı." açıklamasını yaptı.

Cristiano Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes’in iki kulüp arasındaki sorunu çözmek için İtalya’ya gittiği ve bu hafta sonu oynanacak Empoli maçından önce transferi bitirmek istediği ifade edilmişti.



