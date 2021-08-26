Manchester City, Cristiano Ronaldo ile anlaştı
Juventus’tan ayrılmaya hazırlanan Cristiano Ronaldo’nun Manchester City ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.
AS gazetesinde yer alan haberde, Manchester City’nin Juventus’la Cristiano Ronaldo transferini görüştüğü ve Portekizli oyuncuyla anlaşma sağladığı beilrtildi.
Juventus’un Ronaldo’yu bonservissiz göndermek istemediği ifade edilirken oyuncu takasının gündemde olduğu kaydedildi.
JUVENTUS GABRIEL JESUS’U İSTİYOR
Manchester City’nin takasta Raheem Sterling’i önerdiği, Juventus’un ise Gabriel Jesus istediği belirtildi.
Takasta kullanılacak oyuncularda anlaşma sağlanamaması halinde Juventus’un 25 milyon Avro talep ettiği ifade edilirken görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği bilgisine yer verildi.
MENDES İTALYA’DA
Cristiano Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes’in iki kulüp arasındaki sorunu çözmek için İtalya’ya gittiği ve bu hafta sonu oynanacak Empoli maçından önce transferi bitirmek istediği ifade edildi.
Geçtiğimiz hafta sonu Udinese’ye karşı oynanan maçta Cristiano Ronaldo karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamıştı.
Yıldız oyuncunun Juventus’la sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.
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