Juventus, Wojciech Szczesny’nin hatasıyla galibiyeti kaçırdı

22 Ağustos 2021 Pazar, 22:09

İtalya'da yeni sezonun ilk haftasında Udinese sahasında Juventus’u ağırladı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, 3. dakikada Bentancur’un asistinde Dybala ile öne geçti. Golden 20 dakika sonra ilk golün sahibi Dybala’nın gönderdiği uzun topta ceza sahasına giren Cuadrado, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Juventus farkı ikiye çıkarttı.

İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken ikinci yarının ilk dakikalarında Udinese farkı bire indirdi. Kullanılan penaltıda Roberto Pereyra hata yapmazken penaltıya sebep olan Juventus kalecisi Wojciech Szczesny sarı kart gördü.

SZCZESNY’DEN İKİNCİ HATA

Maçın 83.dakikasında Juventus’un kendi sahasında pas yaptığı sırada Szczesny topu kaptırdı ve Deuflofeu skora dengeyi getirdi.

RONALDO VAR’A TAKILDI

Maça yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo, 60. dakikada Alvaro Morata’nın yerine oyuna dahil oldu. Portekizli oyuncu 90+4’te takımının üstünlük golünü kaydetse de VAR incelemesi sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlanırken iki takım sezona bir puanla başladı.