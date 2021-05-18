Mason Mount Chelsea'de yılın futbolcusu seçildi

Chelsea'nin 22 yaşındaki yıldızı Mason Mount, Chelsea yılın futbolcusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 11:38
Mason Mount Chelsea'de yılın futbolcusu seçildi
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Chelsea'nin genç yıldızı Mason Mount, mavi-beyazlılarda yılın futbolcusu seçildi.

Frank Lampard ve Thomas Tuchel liderliğinde, orta sahada, hücumda, merkezde veya dışarıda, sahanın her bölgesinde önemli bir silah olan Mount, Chelsea'nin en önemli ismi haline geldi. 

Mount, 2006'daki John Terry'den bu yana kulübün Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan ilk Chelsea Akademisi mezunu oldu.

Chelsea 22 yaşındaki yıldızını sosyal medya paylaşımıyla tebrik etti:



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