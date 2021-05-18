Antalyaspor'dan kupa maçı öncesi paylaşım: Emaneti almaya geldik

Antalyaspor, Beşiktaş ile karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 10:55
Antalyaspor'dan kupa maçı öncesi paylaşım: Emaneti almaya geldik
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Ziraat Türkiye Kupası final maçında bugün 20.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor, sosyal medya hesabından "Emaneti almaya geldik" başlıklı bir video paylaştı.

İşte o gönderi:





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