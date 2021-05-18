Antalyaspor'dan kupa maçı öncesi paylaşım: Emaneti almaya geldik

18 Mayıs 2021 Salı, 10:55

Ziraat Türkiye Kupası final maçında bugün 20.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor, sosyal medya hesabından "Emaneti almaya geldik" başlıklı bir video paylaştı.

İşte o gönderi:











