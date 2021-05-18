Antalyaspor'dan kupa maçı öncesi paylaşım: Emaneti almaya geldik
Antalyaspor, Beşiktaş ile karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Ziraat Türkiye Kupası final maçında bugün 20.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor, sosyal medya hesabından "Emaneti almaya geldik" başlıklı bir video paylaştı.
İşte o gönderi:
EMANETİ ALMAYA GELDİK!#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/PanlUK4DmA— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) May 18, 2021
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