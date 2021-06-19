Juventus efsanesi Giampiero Boniperti hayatını kaybetti

19 Haziran 2021 Cumartesi, 10:16

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Giampiero Boniperti’nin hayatını kaybettiği belirtildi. Juventus’ta 15 yıl forma giyen Boniperti, futbolu bıraktıktan sonra takımda yönetici olarak görev almış ve 1971’de başkanlığa seçilmişti.

REKORU UZUN SÜRE KIRILAMADI

Juventus’la 444 maçta 188 gol kaydeden Boniperti, 1961 yılında futbolu bıraktı. O tarihten itibaren herhangi bir Juventus oyuncusu Boniperti’nin rekorunu geçemedi İtalyan efsane uzun yıllar kulüp tarihinin en skorer oyuncusu oldu. 2006 yılında bir diğer Juventus efsanesi Alessandro Del Piero, kulüp tarihinin en skorer oyuncusu olmayı başardı ve rekor 45 yıl sonra kırıldı.

16 KUPA KAZANDI

1971’de kulüpte başkanlığa seçilen Boniperti, görevde kaldığı 19 yılda 16 kupa kazandı. İtalyan ekibi ayrıca tarihindeki ilk Avrupa kupası zaferini de Boniperti döneminde elde etti.