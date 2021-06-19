Formula 1’de Ferrari, güncellemeleri durduğunu açıkladı

19 Haziran 2021 Cumartesi, 09:38

Laurent Mekies, Carlos Sainz ve Charles Leclerc’in bu yıl kullandıkları araçlarda yapacakları tüm güncellemelerin tamamlandığını söyledi. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Fransa Grand Prix’si öncesinde aracın mevcut eksikliklerini ve zayıf noktalarını bu yıl düzeltemeyeceklerini belirten Mekies, “Bu seneki araçları geliştirme açısından kararlarımızı çoktan verdik. Her şey 2022 için olacak ve bu zayıflıkları iyileştirmek için bu yıl yeni güncelleme yapmayacağız.” dedi.

“YENİ BİR MEYDAN OKUMA”

Mekies ayrıca, “Araçla ilgili konularda onları daha iyi anlayarak çalışabilirseniz ya da onları iyi anlayabilirseniz, uygulayabileceğiniz çözümlere kapı açabilirsiniz. Bu yüzden aracın genel durumu önceki yarışlara göre aynı olsa da yavaş virajlarda iyi olduğumuz pistlerden sonra buraya gelmek yeni bir meydan okuma. Bu hafta sonu bir şekilde savaşmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.