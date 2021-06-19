Formula 1’de Ferrari, güncellemeleri durduğunu açıkladı
Ferrari mühendisi Laurent Mekies, bu sezon için tüm güncellemeleri tamamladıklarını ve 2022’ye kadar araçlara ekleme yapmayacaklarını açıkladı.
Laurent Mekies, Carlos Sainz ve Charles Leclerc’in bu yıl kullandıkları araçlarda yapacakları tüm güncellemelerin tamamlandığını söyledi. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Fransa Grand Prix’si öncesinde aracın mevcut eksikliklerini ve zayıf noktalarını bu yıl düzeltemeyeceklerini belirten Mekies, “Bu seneki araçları geliştirme açısından kararlarımızı çoktan verdik. Her şey 2022 için olacak ve bu zayıflıkları iyileştirmek için bu yıl yeni güncelleme yapmayacağız.” dedi.
“YENİ BİR MEYDAN OKUMA”
Mekies ayrıca, “Araçla ilgili konularda onları daha iyi anlayarak çalışabilirseniz ya da onları iyi anlayabilirseniz, uygulayabileceğiniz çözümlere kapı açabilirsiniz. Bu yüzden aracın genel durumu önceki yarışlara göre aynı olsa da yavaş virajlarda iyi olduğumuz pistlerden sonra buraya gelmek yeni bir meydan okuma. Bu hafta sonu bir şekilde savaşmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Formula 1 Fransa GP’de Max Verstappen rüzgarı
- Azerbaycan’da Lewis Hamilton’a hata yaptıran düğme değiştirildi
- EURO 2020| İspanya- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- EURO 2020| Portekiz- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- EURO 2020|Macaristan – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Video Haberler
- Veyis Ateş bundan sonra ne yapacak?
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı, 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- Erdoğan kaybederse planı ne olacak?
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- Sedat Peker neden video yayınlamadığını açıkladı
- Yılmaz Özdil'den Veyis Ateş'e gönderme
- Çift doz 'BioNTech' şartı getirdiler