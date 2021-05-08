Kabil'de patlama: 25 kişi yaşamını yitirdi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de iftar saatlerinde bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de okulun önünde iftar saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 52 sivilin de yaralandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti. Görgü tanıkları ise saldırganın bomba yüklü araçla söz konusu okulun giriş kapısını hedef aldığını, saldırıda 30'un üzerinde sivilin öldüğünü öne sürdü.
Saldırının olduğu bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıkladı.
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