Kabil'den yürek burkan görüntüler

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:28

Kabil'deki havaalanında yaşanan izdihamda yeni görüntüler yayılmaya devam ediyor.

Son olarak İsrail merkezli Israel Hayom Heb basın kuruluşunda editörlük yapan Dean Shmuel Elmas, Twitter hesabından yürek burkan bir görüntü paylaştı.

Söz konusu görüntüde Afgan gençbir kadının ABD'li askere "yardım edin" diye bağırdığı görülüyor.

Elmas'ın paylaşımı şu şekilde: "Kabil'deki Hamid Qarazi Uluslararası Havalimanı'ndan, ABD güçlerinden yardım için gözyaşlarına boğulan genç bir kadını gösteren yürek burkan görüntüler."

NATO YETKİSİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bir NATO güvenlik yetkilisi bugün Reuters'a verdiği demeçte, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanının kapısında çıkan izdihamda on yedi kişinin yaralandığını söylemişti.