Kabine revizyonu 3 bakanlıkla sınırlı kalmayacak! Dikkat çeken kulis

28 Nisan 2021 Çarşamba, 10:08

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kabine revizyonu sonrası "Artık, Genel Merkezimizle, Meclis Grubumuzla, kabinemizle, beldesinden iline kadar tüm teşkilatlarımızla 2023’e odaklanmamız gereken bir döneme girdik" açıklamasıyla değişim sürecinin tamamlandığı mesajı vermişti.

Ancak kulislere yansıyan haberlere göre 'seçim kabinesi' olarak adlandırılabilecek yeni bir revizyonun daha yakın tarihte olmasa bile gerçekleştirileceği belirtiliyor.

"YENİ BİR KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNİN İŞARETİ"



Dünya gazetesinde yer alan habere göre; çok kapsamlı olmayan kabine revizyonu ile Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı ikiye bölünerek Bakanlık sayısı 17’ye çıkarıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanlığı’na Mehmet Muş atandı. Uzun süredir beklenen kabine değişiminin 3 bakanlıkla sınırlı kalması kulislerde zamanlaması belli olmamakla birlikte yeni bir kabine değişikliğinin işareti olarak yorumlandı.

NEDEN DAR KAPSAMLI REVİZYON YAPILDI?

AKP'li bazı kaynaklar, kabinedeki mini revizyonun kabine değişikliği beklentilerini sonlandırmaya dönük bir adım olarak değerlendirirken, konunun sürekli gündemde tutulmasının bakanlıkları çalışamaz hale getirdiği, Cumhurbaşkanı’nın bu tartışma ve beklentileri ortadan kaldırmak için dar kapsamlı bir revizyon yaptığını dile getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçildikten sonra Hazine ve Maliye tek bir bakanlık çatısı altında toplanmış, bir süre sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı da bölünebilecek bakanlıklar arasında sayılmaya başlanmıştı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirilerek kurulan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölünmesi de kabine revizyonu öncesi dile getiriliyordu ancak bu da hayata geçirilmedi.