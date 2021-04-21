Kabinede Berat Albayrak iddiasına yanıt

21 Nisan 2021 Çarşamba, 15:24

Resmi Gazete’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görevden alındı. Pekcan’ın yerine ise Mehmet Muş atandı. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamayla, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketten dezenfektan alımı yapıldığını kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı atama kararına göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı, yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da Vedat Bilgin atandı.

SELÇUK DA GÖREVİNDEN ALINDI

Kararla Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da görevinden alınmış oldu. Bakanlık bir önce çalışma ve aile konularına odaklı iki farklı bakanlığın birleştirilmesinden oluşuyordu. Dün geceki revizyonla birlikte bakanlıklar yeniden ayrılmış oldu.

BERAT ALBAYRAK İDDİASI

Reuters'ın haberine göre; AKP'ye yakın kaynaklar bayram sonrasına en az 4-5 bakanlıkta daha değişiklik olabileceğini ve normal şartlarda seçime kadar bu yeni kabine ile devam edilebileceğini belirtiyorlar.

''Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tek başına çok büyüktü ve çoktandır bölünmesi yönünde bir karar vardı; ikisi aynı anda tamamlanmış oldu. Çalışma Bakanı'nın değişmesi yönünde bir genel kabul de vardı" diyen aynı yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayram sonrası beklenen değişikliğin yapılması gibi bir beklenti var. Genel olarak Albayrak’ın bakanlığa dönmesi beklenmiyor. Ama dört-beş bakanlıkta değişiklik beklentisi hakim" iddiasında bulundu.