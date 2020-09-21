Kabine toplandı: Yeni koronavirüs yasakları gelecek mi?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle alınacak yeni tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.
Toplantıda koronavrüs vakalarındaki artış nedeniyle alınacak yeni tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.
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