Kabine toplandı: Yeni koronavirüs yasakları gelecek mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle alınacak yeni tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2020 Pazartesi, 08:49
Kabine toplandı: Yeni koronavirüs yasakları gelecek mi?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.

Toplantıda koronavrüs vakalarındaki artış nedeniyle alınacak yeni tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.


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