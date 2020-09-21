Kabine toplanıyor: Yeni koronavirüs yasakları gelecek mi?

21 Eylül 2020 Pazartesi, 08:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de Kabine toplantısı yapılacak.

Koronavirüs salgınında son durumun değerlendirileceği toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vaka sayılarına ilişkin il bazında bir sunum yapacak, geçen hafta gönüllü sağlık çalışanlarına yapılan Covid-19 aşısında gelinen noktayı da anlatacak.

Erdoğan geçen cuma günü “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” demişti.

Kabine’de görüşülecek diğer önemli konular ise Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın oldubitti girişimleriyle tırmanan gerilim, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın ekimde görevi bırakacağını açıklamasının ardından yeni hükümetle ilişkiler, terör örgütü PKK’ya karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar olacak.