Kabine Toplantısı bugün: Tam kapanma kararı çıkar mı?

26 Nisan 2021 Pazartesi, 08:58

Gözler bir kez daha Beştepe'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.



YENİ BAKANLAR İLK KEZ KATILIYOR

Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

Toplantıda Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

TOPLANTI SAAT KAÇTA?

Toplantının saati resmi olarak ilan edilmemekle beraber geçmiş uygulamalar göz önüne alındığında Bakanlar Kurulu'nun saat 15.00 sularında toplanması bekleniyor.

KISMI KAPANMANIN SEYRİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında gelinen son durumu anlatacak. Bakan Koca, kısmi kapanmanın yansımaları ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini kabine üyelerine aktaracak.

Bakan Koca’nın vereceği bilgiler ve güncel risk haritası ışığında iki haftadır uygulanan kısmi normalleşmenin seyri değerlendirilecek. Veriler ışığında, kısmi kapanma devam edecek mi, ek tedbirler alınacak mı, tam kapanma mı olacak; nihai kararı verilecek.

TAM KAPANMA MASADA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "tam kapanma" önerisinin özellikle Bilim Kurulu üyeleri tarafından yüksek sesle dile getirildiği biliniyor.

Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı arefesini de içine alan perşembe, cuma, cumartesi gününe denk gelen Ramazan Bayramı'ndaysa hareketliliğin en aza indirilmesi için Türkiye genelinde bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı verilmesi bekleniyor.



Bu çerçevede 5 günlük bir kısıtlama kararı, Kabine Toplantısı'nda gündemde olacak ve toplantının ardından alınacak kararları Erdoğan duyuracak.

AŞILAMA DA GÜNDEMDE

Alınacak kararlarda aşılama ve aşı temin çalışmaları da etkili olacak. Türkiye’de 13 milyon 200 bini ilk doz, 8 milyonu ikinci doz olmak üzere 21 milyon dolayında aşılama yapıldı. Sinovac ve BionTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Kabinede, yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabine Toplantısı'nda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyu ile paylaşacak. Erdoğan, iki hafta yapılan Kabine Toplantısı'nda kısmi kapanma kararlarını aktararak, “Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.