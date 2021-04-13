Kabine toplantısı kaçta? Ek tedbirler alınacak mı?

13 Nisan 2021 Salı, 09:46

Son Kabine Toplantısı 29 Mart Pazartesi günü yapılmıştı. Toplantının ardından artan vakalar nedeniyle yeni önlemler alınmıştı. Vaka artış oranı devam ederken gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılacak. Kabine'nin saat 15.00'te biraraya gelmesi bekleniyor. Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre, şu anda 58 ilde uygulanan haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.

Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, yalnızca paket servisle hizmet verebilecek. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de izin verilmeyecek.

SAĞLIK BAKANI KOCA: KABİNE TOPLANTISINDA ALTERNATİFLİ ÖNERİLERİ SUNACAĞIZ

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında dün toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca, yeni önlemlere ilişkin Bilim Kurulu'nun alternatifli önerilerini Kabine toplantısında sunacaklarını dile getirdi. Türkiye'nin corona virüs salgını boyunca en zor dönemi yaşadığını ifade eden Koca, "Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız" dedi. Bakan Koca ayrıca, Ramazan ayında ilkokul öğretmenlerinin tamamını aşılamak istediklerini söyledi.

"YENİ BİR PİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ"

Günlük vaka sayılarının 50 binin üzerine çıkması nedeniyle tam kapanma ya da farklı önlemlerin söz konusu olup olmadığı sorusuna Koca, şu yanıtı verdi:

"Bilim Kurulu bugün bu çerçevede, 'Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir' diye genel, kapsayıcı bir şekilde öneri anlamında alternatifli hazırlıklı yaptı. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında kabine toplantısı var. Kabine toplantısında alternatifli önerileri sunmuş olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüklerini tensipleri halinde açıklarlar"