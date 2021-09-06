Kabine toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 18:39
Kabine toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.20'de başladı.

KRİTİK KONULAR

Toplantıda yüz yüze eğitim, salgınla mücadele, Afganistan’daki gelişmeler ve göçmenlerin durumu olmak üzere kritik başlıklar ele alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: 

  • 28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce tamamen kapatmamız gerekiyor
  • Yıllarca ötelenen, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalan imam hatip okullarını ve meslek liselerini diğer okullarımızla eşit hale getirdik.
  • Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin.
  • Salgının yayılmasını engellemek, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz başta olmak üzere hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır.
  • Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye, eksiklerini tamamlamaya davet ediyorum.
  • İhracatamız rekorlar kırmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle zayıflayan turizm sektörü toparlanıyor.
  • Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır.
  • Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır.

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