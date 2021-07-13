Kabızlık sorununa karşı probiyotik içeren ürünler tüketilmeli

13 Temmuz 2021 Salı, 00:00

Diyetisyen Eda Balcı, kötü yaşam tarzı, kötü beslenme, yaşlanma ve antibiyotik kullanımı gibi nedenlerle dengenin bozulması durumunda probiyotiklerin, dengeyi sağlamada etkili olduğunu söyledi.

Balcı, düzensiz bağırsak hareketleri ve kabızlığın sebep olduğu karın rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olan probiyotiklerin, yiyeceklerin sindirimine ve vücutta sentezlenen vitaminlerin üretimine yardımcı olmak gibi faydaları olduğuna dikkat çekti.

“DOĞRU KULLANIM İÇİN HEKİM KONTROLÜNDE ALINMALI”

Probiyotiklerin, antibiyotik kullanımına bağlı ishal görülenlerde ishalin önlenmesinde ve İrritabl bağırrsak sendromu hastalığı olanlarda ortaya çıkan şişkinlik ya da gaz sorununun giderilmesinde etkili olduğunu ifade eden Balcı şu ifadeleri kullandı:

“Bazı çalışmalarda Lactobacillus Acidophilus içeren probiyotiklerin Laktoz İntoleransı hastalarında olumlu etkilerinin olduğu bildirilmiştir. Bunun gibi sindirim problemi yaşayanlar ve bağışıklık sistemini desteklemek isteyenler bir uzmana danışarak probiyotik kullanımına başlamalıdır. Bağırsaklarda çok fazla bakteri yaşar ve durum da probiyotik çeşitliliğini beraberinde getirmektedir. Yaşanılan probleme göre kullanılması gereken probiyotik de çeşitlilik gösterir. Örneğin ishalde, kabızlıkta, mantarda, gaz durumunda ve antibiyotik kullandıktan sonra kullanılması gereken probiyotikler farklıdır. Bazı durumlarda tek bir probiyotikten yeterli etki alınamadığında farklı probiyotiklerin birlikte kullanılması gerekebilmektedir. Bu yüzden doğru kullanım için hekim kontrolünde alınmalıdır.”

Probiyotiklerin alerjik reaksiyonları tetikleyebileceğini de ifade eden Balcı, “Probiyotik kullananların bazılarında birkaç gün boyunca ishal, gaz, şişkinlik, mide bozulması gibi yan etkiler görülebilir. Bu yan etkilerden herhangi biriyle karşılaşılması durumunda probiyotik kullanımı durdurulmalıdır” dedi.

Balcı probiyotik içeren gıdaları, “Yoğurt, kefir, ayran, turşu, peynir, fermente süt, keçi sütü, tereyağı, boza, şalgam, fermente soya ürünleri ve içecekleri” olarak sıraladı.