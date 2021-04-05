Kaboğlu, Turizm Teşvik Yasa Teklifi’yle ilgili uyarıda bulundu
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Turizm Teşvik Yasa Teklifi ile Türkiye’nin doğal, tarihsel ve kültürel değerlerinin parsel parsel torbaya konulduğuna dikkat çekti.
Teklifteki maddelerin anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan Kaboğlu, anayasanın merkezi yönetim-yerel yönetimler ilişkisini düzenleyen 127. ve “kamu yararı” başlığı altında düzenlenen ve kıyılardan yararlanmaya ilişkin olan 43. maddesine dikkat çekerek, ülkesel değerlerin ve kıyıların korunmasından tarım arazilerine kadar doğal kaynakların “kamu yararı” başlığı altında korunduğunu belirtti. Teklifin komisyon görüşmelerine, atanmış bakanın dahi gelmediğini anımsatan Kaboğlu, “Mera ve yaylakların köylünün elinden alınmasının önünü açan teklif, ormanları, kıyıları da ranta ve yapılaşmaya kurban edecek. Cumhurbaşkanına, kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgelerini tek kişinin yatırımına verebilmesi ‘derebeylik’ kurma yetkisi olarak nitelenebilir” uyarısında bulundu.
Milyonlarca seçmenin oylarıyla seçilen belediye başkanlarına ait yetkilerin, siyasal sorumluluğu olmayan atanmış bürokratlara verilmesinin demokratik hukuk devletine vurulan bir darbe olduğunu söyleyen Kaboğlu, “Bu, tek kişi yönetiminin yansıması. Cumhur İttifakı, Türkiye’yi torba yasalar ve talan projeleri ile yağmalamanın önünü açtı. Kanal İstanbul gibi ülkenin bölünmez bütünlüğünü zedeleyen projelerin yanında; kıyıları, ormanları, yaylaları yok eden yasa teklifleri ve projelerine karşı Türkiye’yi hep birlikte korumalıyız” ifadelerini kullandı.
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