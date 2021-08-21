Kabri, İmamoğlu'nun isteğiyle yenilenmişti: Huysuz Virjin mezarı başında anıldı

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 15:45

Hayat verdiği 'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan ve 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken hayatını kaybeden usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun Zincirlikuyu'daki mezarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) talebiyle, ödüllü mimar Kerem Piker tarafından yeniden tasarlanmıştı.





Dursunoğlu'nun kabri, hayatından ve sanatından izler taşıyan bir anıt mezar haline getirildi. Dursunoğlu'nun tüm mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından anıt mezarın başında bir anma töreni düzenlendi.

Anmada konuşan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, "Ülkemizin yetiştirdiği ender değerlerden biri. İsmi hiç unutulmayacak hele ki okuttuğu kız çocukları 'Seyfi Dursunoğlu bursuyla okuduklarını' dedikçe onun ismi hep anılacak. Mekanı cennet olsun" dedi. Anmanın ardından lokma dağıtıldı.

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu (resmi adıyla Seyfettin Dursun), 1932 yılında Trabzon'da doğdu. 1970'li yıllarda Ramazan eğlenceleri düzenlemeye ve kantolar yapmaya başlayan Dursunoğlu, "Huysuz Show" adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye sevdirdi. Sanatını pek çok ülkede sahneleme fırsatı bulan Dursunoğlu, Huysuz Show programıyla da bugün bilinen anlamıyla "stand-up" tarzı komedi programını Türkiye'de ilk kez yapan isimlerdendi.

Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020 tarihinde, 87 yaşındayken yaşamını yitirdi. Güçlü esprileri ve sahne şovlarıyla hayatımızda unutulmaz izler bırakan değerli oyuncu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD), bedenini ise tıp fakültesine bağışladı.