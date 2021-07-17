Türkiye'nin 'Huysuz Virjin'i Seyfi Dursunoğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:41

Tüm Türkiye'ye tanıttığı ve sevdirdiği 'Huysuz Virjin' karakteri ile gönülleri fetheden, kıvrak zekâsı, hazır cevap esprileri ile güldüren, eğlendiren, yaşamın pek çok rengine şahit olmuş usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de yaşamını yitirmişti.

87 yaşında yaşamını yitiren Dursunoğlu, ölümünün 1. yılında sevenleri ve yakınları tarafından anılıyor.

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

Dursunoğlu, 1932 yılında Trabzon'da doğdu. Bir süre Trabzon'da Yenicuma Mahallesinde yaşadı, 1938 yılında ailesi ile İstanbul'a geldi. Lise hayatına önce Arnavutköy'de yer alan Özel Boğaziçi Lisesi'nde yatılı olarak başladı, ailesinin isteği ile 9. sınıfta Heybeliada'da yer alan Askeri Deniz Lisesi'ne gitmek zorunda kaldı. İki yıl sonra bir türlü adapte olamadığı Deniz Lisesi'nden ayrılarak Haydarpaşa Lisesi'ne geçti. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi'ne başladı. Babasının iflas etmesi üzerine oradaki eğitimini yarıda bırakarak askere gitti. Askerliğini tamamladıktan sonra Sosyal Sigortalar Kurumunda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'de devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı.

1970'te Huysuz Virjin olarak önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı. Ünü ağızdan ağza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin tanınmış solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde, televizyona çıkmadı ama tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi.

HUYSUZ VİRJİN'İ TÜM TÜRKİYE'YE TANITTI

Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Aynı programda, tek kanalın seyredildiği bu dönemde Huysuz Virjin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra herkes ondan bahsetmeye başladı. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı. Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesi ve sahne şovlarıyla ünü yayıldı.

Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.

KOAH HASTASIYDI

Dursunoğlu, son olarak 2017'den 2018 yılına geçiş yapılırken "Huysuz'la Yılbaşı Özel" programında sunuculuk yapmıştı.

KOAH hastası olan Dursunoğlu, 15 gün boyunca zatürre tedavisi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2020 tarihinde yaşamını yitirdi. Cenazesi 20 Temmuz 2020'de Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

SUNUCULUK

Gülünüz Güldürünüz (1976)

Huysuz Show (1994)

Huysuz Show (1995-1996)

Huysuz ve Tatlı Kadın (1996-1998)

Huysuz Show (1998)

Huysuz Şimdi Hostes (1999)

Tatlı ve Huysuz Show (2002)

Turkstar (2004)

Huysuz'la Görücü Usulü (2008)

Dans Eder misin? (2005-2011)

Benzemez Kimse Sana (2012-2015)

Huysuz'la Yılbaşı Özel (2018)

OYUNCULUK

Film

Doğru Yoldan Ayrılanlar (1976) - Soyguncu

Sarhoş (1977)

Nokta ile Virgül Paldır Küldür (1979) - Çılgın Koca ve Kendisi

Melek Yüzlü Cani (1986) - Seyfi

İstiyorum (1989) - Seyfi

Dizi

Avrupa Yakası (2005) - Süheyla (50. bölüm)

İmkansız Aşk (2006) - Komşu (3. bölüm)

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Maylo (2016-2020)

Doritos (2012-2013)