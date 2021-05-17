'Kademeli normalleşme' döneminin ilk kabine toplantısı! Masada kritik konular var
Kademli normalleşmenin sürecinin ilk aşaması 1 Haziran'da bitiyor. Sonrasında da koronavirüs önlemleri devam edecek. Bu önlemler ve uygulanacakları tarihler bugün Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında konuşulacak.
Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, bugün saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi ise başladı.
İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tedbirleri ve yasakları kamuoyu ile paylaştı.
MAYIS SONUNU İŞARET ETMİŞTİ
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" demişti.
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK AŞAMASI
NTV'nin haberine göre, 1 Haziran 2021'e kadar kademeli normalleşmenin ilk aşaması olacak. Ardından diğer aşamalara geçilecek. Bu aşamalarda sosyal hayatın nasıl olacağına ilişkin birçok soru var. Bu konular bugün yapılacak olan Kabine toplantısında ele alınacak.
TAM KAPANMA SÜRECİNİN SONUÇLARI ANALİZ EDİLECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak. Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.
1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBRİLER BELLİ OLACAK
Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
AŞILAMA SÜRECİ ELE ALINACAK
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
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