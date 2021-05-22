KADES'i 2 milyon 226 bin kadın indirdi

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:26

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı çekilmesine tepkiler devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’na katılarak sunum yaptı. 24 Mart 2018’de hizmete giren Kadın Acil Destek Uygulaması’nı (KADES) 2 milyon 226 bin 465 kadının indirmesi dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’na katılarak sunum yaptı. Bakan Yanık’ın sunumu, Türkiye’nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmalar ile toplumsal cinsiyet açısından karnesini bir kez daha ortaya çıkardı.

ETKENLER EKONOMİK

Sunuma göre; kadına yönelik şiddetin nedenleri arasında ekonomik eşitsizlik, yoksulluk, zayıf ekonomi, yasaların uygulanmasındaki eşitsizlikler, ateşli silahlara erişimin kolay olması, yoksulluk, yüksek işsizlik, mağdurlara yönelik hizmetlerin yetersizliği gibi toplumsal, sosyal ve çevresel etkenler yer aldı. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin türleri yüzde 44 duygusal şiddet, yüzde 36 fiziksel şiddet, yüzde 30 ekonomik şiddet, yüzde 12 cinsel şiddet. Türkiye’de aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet olayları için doldurulan kayıt formlarını sayısı, aylık 2 binin altına düşmüyor. Şiddete maruz bırakılan kadınlar en çok polise sonra aile mahkemesi, sağlık kuruluşu ve savcılıklara başvuru yapıyor. Kadınları; en çok eş, birlikte olduğu erkek, aile bireyinden bir erkek, eski eş veya akraba öldürdü.

2 MİLYON KADIN UYGULAMADA

24 Mart 2018’de hizmete giren Kadın Acil Destek Uygulaması’nı (KADES) 2 milyon 226 bin 465 kadının indirmesi dikkat çekti. 125 bin 47 kadın da uygulama üzerinden ihbarda bulundu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE YANIT YOK

Komisyon toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye’nin tek taraflı olarak çekildiği İstanbul Sözleşmesi, sık sık gündeme geldi. Muhalefet parti grubu milletvekilleri, ısrarla sorularını iletti ancak Bakan Yanık bu konu hakkında bir yanıt vermedi.