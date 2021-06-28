Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve velilerden 'taşınmak istemiyoruz' eylemi

28 Haziran 2021 Pazartesi, 14:05

Kadıköy Anadolu Lisesi'nin Moda Sahili'ndeki yerleşkesi, İstanbul Valiliği'nin, yaptığı proje ihale kapsamında "depreme dayanıklı olmadığı" gerekçesiyle yıkılıp, yeniden yapılacak. Öğrencilerin bir bölümü yine Moda'daki Kadıköy Lisesine, diğer bölümü ise Göztepe'deki Halil Türkkan Ortaokuluna nakledilecek.

Başka okula geçmek istemediğini söyleyen öğrenciler ise sürecin şeffaflıkla kendileri ile paylaşılmasını istediklerini belirtti. Eyleme öğrenci, veliler ve mezunların yanı sıra, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de katıldı.

"TAŞINMA MASRAFLARININ VELİLERDEN İSTENMESİYLE SON AŞAMAYI ÖĞRENDİK"

Eylemde öğrenci velileri adına yapılan basın açıklamasını Gülizar Tuncer okudu. "Bugüne kadar ilgililerce açıklıkla tartışılmayan bu proje ihale ve yıkım sürecinin öğrencilerin büyük bölümünün Göztepe'deki bir ortaokula gönderilmesiyle ilgili taşınma masraflarının velilerden istenmesiyle son aşamaya geldiğini öğrenmiş bulunmaktayız" denilen açıklamada, "Gelinen aşamada, okulumuzun 11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin Kadıköy Lisesi’ne, hazırlıklar ile 9.ve 10.sınıf öğrencilerinin de Göztepe’de bulunan Halil Türkkan Ortaokulu’na gönderileceği söylenerek taşınma masrafları dahi velilerden isteniliyor. Çocuklarımızı göndermek istedikleri yer küçük bir ortaokul, bizim çocuklarımız ise liseli. Ayrıca bakımsız ve kapasitesinin ne olduğunu, depreme dayanıklı olup olmadığını bilmediğimiz bu okula giderken çocuklarımız ulaşım vb. sorunlar yaşayacağı gibi binanın konumu ve yol, çevre vb açısından baktığımızda da hiç güvenlikli bir yer olmadığını görüyoruz. İkametgah adresimizden çalıştığımız işyerine kadar her şeyimizi hazırlıkla beraber 5 yıl sürecek olan çocuklarımızın eğitim görecekleri okullara göre ayarlayan biz veliler açısından bu kabul edilemez bir durumdur." denildi.

"KAL RUHUNU YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Öğrenciler ise açıklamalarında "Kadıköy Maarif 1955'ten beri binlerce öğrenciyi hayatla buluşturdu, binlerce öğrenciye sadece okul değil yuva oldu, yetiştirdi, İstanbul'u öğretti; sadece öğrencilerinin değil, tüm Kadıköy'ün hatıralarını biriktirdi. Önce proje okullarla öğretmenlerimizi, sonra yatakhanemizi, polenli yolumuzu, sütunumuzu sonrasında kulüplerimizi, etkinliklerimizi, öğrenci birliğimizi elimizden aldılar şimdi de sıra okulun tamamına geldi" dedi.

Okulun depreme dayanıklı hale getirilmesine karşı olmadıklarını belirttikleri açıklamalarında öğrenciler, tepkilerini "Ancak okul binasından taşınacak olsak bile arkadaşlarımızla aramıza kilometreler girmesini istemiyoruz. Bunun için Kadıköy’de ve hep birlikte aynı okulda eğitime devam ederek, KAL ruhunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Okulumuzun geçmişten bugüne kalan tarihi mirası, KAL kültürü ve geleneği bize haksızlıklara karşı boyun eğmemeyi öğretti. Bugün okul idaresinin bizi sürüklemeye çalıştığı bilinmezlik ve boşluğa mahkum olmayacağız. Ayrıca öğrencileri ve velileri arayarak, “uyarı” adı altında tehdit mesajları göndererek, kendi sorunlarımızı dile getireceğimiz basın açıklamamızı, demokratik hakkımızı kullanmamızı engellemeye çalışan okul idaresine de buradan sesleniyoruz: Kadıköy Anadolu Lisesi bizlerle güçlü, birlikte güçlü, KAL ruhu yaşıyor, yaşatacağız!" ifadeleriyle dile getirdi.

"SÜRECİN BİZİMLE TÜM ŞEFFAFLIĞI İLE PAYLAŞILMASINI İSTİYORUZ"

11'inci sınıf öğrencisi Ayşen Kocabaş, "Öncelikle Kadıköy Anadolu Lisesi yıkılıyor ve yıkılma gerekçesi depreme dayanıksız olması. Depreme dayanıksız bir okulda okumayı biz de istemiyoruz tabi ki. Fakat bu arazide önceden planlandığı gibi hiçbir öğrencinin başka okullara dağıtılmadan kalmasını istiyoruz. Öncelikle talebimizi budur. İkinci olarak da sürecin bizimle tüm şeffaflığı ile paylaşılmasını istiyoruz" dedi.

Okulun yıkılmaması gerektiğini vurgulayan HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de "Bu okul ve tüm araziyle birlikte, sosyal aktiviteyle birlikte, burada kalarak yeniden deprem güvenliği sağlanabilir. Tarihi dokusu korunarak güvenliği sağlayabilir" şeklinde konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise, "Biz Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bu mücadeleyi verenlerin yanında olacağız. Kadıköy Anadolu Lisesi yerinde yenilensin diye. Taşınmadan, geniş arazisinin bir kısmında yenisi yapıldığında eskisi de kısmen yıkıldığında çok kolaylıkla bu proje hayata geçirilebilir. Bunun sağa sola dağıtılmadan, lise parçalanmadan, gelecekte bilim adamları yetiştirsin, gözde üniversitelere öğrenci yetiştirsin diye yanlarında olacağız" diye konuştu.