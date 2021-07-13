Kadıköy Anadolu Lisesi'nin 1 dönümlük arazisi yola ayrıldı

13 Temmuz 2021 Salı, 16:42

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, okul binasının yıkılıp yeniden yapılmasını kapsayan proje nedeniyle eğitimlerine yaklaşık 2 sene başka okullarda devam edecek. Lisenin 32 dönümlük arazisinin bir bölümünün ise planlanan projede yer almamasına rağmen başka bir yol projesi için ayrıldığı ortaya çıktı.

SÖZLER TUTULMADI

Okul Müdürü Ali Fuat Güney, bir grup öğrenci velisiyle geçen hafta yaptığı toplantıda, okulun Saint Joseph Koleji ile sınırındaki 1 dönümlük bölümünün bir sokak projesi için ayrıldığını doğruladı. Valiliğe bağlı İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Alman kalkınma bankası KfW kredisiyle başlattığı projede, binaların tarihi dokusunun ve ağaçların korunacağı sözü verilmişti.

Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ve Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) tarafından 28 Haziran'da yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Okulumuza ait 32 dönüm arazinin Kadıköy Anadolu Lisesi'nden tamamen ya da kısmen alınacağı, farklı amaçlarla başka inşaatlar yapılacağı, camianın alanının küçüleceği, gayrimenkul rantına peşkeş çekileceği, inşaatın uzun yıllar süreceği yönündeki şayiaların gerçek olma ihtimalini gösterir hiçbir karar ya da gelişme ya da emare bulunmadığını, ilgili tüm kurumlar tarafından onaylanarak ihaleye çıkan projede ve şartnamede arazimiz üzerinde sadece Kadıköy Anadolu'nun kullanımının öngörüldüğünü de tekraren ve önemle belirtmek isteriz."

ÖĞRENCİLERE KAPANAN OKUL DİZİLERE AÇILDI

Yaklaşık 2 yıl boyunca Merdivenköy semtindeki Halil Türkkan Ortaokulu ile İstanbul Kadıköy Lisesi'ne bölünmekle yüz yüze olan öğrenciler ise okula ve pansiyon binalarına sokulmamalarına tepki gösterdi.

Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrenci Dayanışması'ndan yapılan açıklamada, "MEB tarafından kısmi yüz yüze eğitim genelgesi yayınlandığı günden beri eğitim alabilmek için okulumuza gelmek ve yatakhanede barınmak istiyoruz. Okula gelip ders görmek isteyen öğrencilerin 'okulun dayanıksız olduğu', 'sınıfların tozlu olduğu', 'eğitim için yeterli personel olmadığı' gerekçeleriyle barınma ve eğitim hakları gasp edildi" ifadeleri kullanıldı.

Aynı okul binalarının bir dizi çekimi için kiralanması da eleştirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Öğrenciler için çok tozlu olan ve yıkılması gereken okul binası bir dizi için boyanıp hazırlandı. Öğrenciye açılmayan okul set haline getirildi. Kendi öğrencisinin türlü bahanelerle içeri alınmadığı okulumuza arabasını park etmek isteyen yabancılar otoparkı kullanmak için girebildi."

"Bize verilen sözler tutulmuyor, okul arazimizin ve öğrencilerin geleceği hakkında neler olacağına dair hiçbir garanti verilmiyor. Daha dün bizlere arazinin olduğu gibi kalacağını söyleyenler bugün 1 dönüm kaybımızı yüzümüze söyleme kuvvetini kendinde buluyor. Biz artık söylediklerinize inanmıyoruz. Kadıköy Anadolu Lisesi ticarethane değil okuldur, öğrencilerinindir!"

Birçok öğrenci, veli ve mezun, alt ve üst sınıf öğrencilerin birbirinden koparılıp kontenjanın düşürülmesi gibi uygulamaların okulun demokratik ve aydınlıkçı kültürünü baskılamak için kullanılacağı kaygısını taşıyor.

ÇAMLIK TEHLİKE ALTINDA

Küçük Moda semtini Yoğurtçu Parkı Caddesi'ne bağlayacak bir yol projesinin okul arazisini daraltmakla kalmayıp, yerleşkenin Moda Sahili tarafındaki "Çamlık" denilen bölgesini tahrip etmesinden endişe ediliyor. Çam ağaçları yerinde dursa bile, öğrencilerin Kalamış Sahili karşısında huzurla nefes aldığı ve açık hava etkinlikleri düzenlediği "Çamlık" alanının, yanı başındaki araç trafiği nedeniyle vasfını yitirmesi riski var.