Kadıköy Belediyesi otobüsünün önü kesildi: 'Hiçbir şekilde durmam'

19 Mayıs 2020 Salı, 14:21

Kadıköy Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri sırasında polis ile Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Mobil kutlamaların Bağdat Caddesi ile sahil yolu arasındaki bölümünde, Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın bulunduğu otobüsün yolu sivil ekiplerce kesildi. Belediye Başkanı Odabaşı’nın itirazı üzerine polis araçları güzergâhtan çekildi.

Odabaşı, belediye aracının önünün kesilmesine tepki gösterirken, içinde bulunduğu otobüsten polis amirine, “Müdürüm hiçbir şekilde durmam” diye seslendi.

Otobüsün yanına gelen polis ise “19 Mayıs korteji var da kaza olmasın diye uğraşıyoruz” diye açıklama yaptı.

Odabaşı bunun üzerine emniyet amirine, “15 gündür bunu bildiriyoruz. Sen de bunu en son biliyorsun. Özellikle yapıyorsun” karşılığını verdi.