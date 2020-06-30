Kadıköy Sineması emekçilerinden açıklama: Kadıköy Sineması'nda hak gaspı var!

30 Haziran 2020 Salı, 14:30

Kadıköy Sineması’nın eski çalışanları, Şubat 2020’de işten ayrılmak zorunda bırakıldıklarını ve hiçbir haklarının ödenmediğini açıklayarak dayanışma çağrısında bulundu. ‘Kadıköy Sineması Emekçileri’ adıyla Twitter hesabı açan eski çalışanlar, #KadıköySinemasındaHakGaspı etiketi altında taleplerini dile getirdi.

Ağır çalışma koşulları, baskı, mobbing ve iş yerine kamera takılarak konuşmaların dinlenmesi nedeniyle işlerinden ayrılmak zorunda bırakılan sinema emekçileri, bir açıklama yayımlayarak dayanışma çağrısında bulundu. Yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2020 Şubat ayında işten ayrılmak zorunda bırakıldık ve hiçbir hakkımız ödenmedi. Bizler kimi zaman biletlerinizi verdik, kimi zaman çayınızı kahvenizi, kimi zaman sinema salonunda yer gösterdik. Ama görevlerimiz bununla sınırlı değildi, bunlar sizlerin gördükleriydi.

Görmedikleriniz; günde kimi zaman 15 saat çalışıyor oluşumuzdu, buna rağmen part-time çalışan adı altında düşük ücret aldık, sigorta primlerimiz eksik yattı. Görmedikleriniz; tuvaletler tıkandığında dahi hastalık kapma riskini önemsemeden bize temizlettirildiğiydi. Bilmedikleriniz; hiçbir fazla mesai ücretimizin ödenmeyişiydi.

Ve son olarak bizlerden onay alınmadan sinema içerisine kamera takılarak konuşmalarımız dinlendi. Bunca haksızlığa karşı çıkmamızın sonucunda da mobbing, aşağılama ve baskı ile karşılaştık ve biz Kadıköy Sineması emekçileri işlerimizden ayrılmak zorunda bırakıldık.

Bu haklı çıkışa rağmen hiçbir hakkımız ödenmedi, aynı gün yeni çalışanlar işe alındı. Bugün Kadıköy Sineması emekçileri olarak izlediğiniz sinema perdesi ardında görünmeyen biz emekçilerin haklarını alabilmesi için sizi yanımızda görmek istiyoruz.”