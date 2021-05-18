Kadıköy Tiyatroları Platformu, 19 Mayıs’ı gençlerle sanat dolu kutluyor
Kadıköy Tiyatroları Platformu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı ruhuna ve anlamına yakışır şekilde gençlerle kutlamak için ‘’Gençlik Günleri’’ adıyla önemli bir festivale hazırlanıyor.
17 Mayıs’ta başlayacak ve 19 Mayıs’a dek sürecek olan etkinlikte, altı atölye ve üç canlı yayın yapılması planlanıyor. Kutlama programında, atölyeler Zoom uygulaması üzerinden, canlı yayınlar ise Kadıköy Tiyatroları Platformu’na ait Instagram ve YouTube kanalları üzerinden olacak.
Ücretsiz etkinliğe www.kadikoytiyatrolari.com adresinden kayıt formu doldurularak başvuruluyor.
Kutlamanın programı şu şekilde:
18 Mayıs 2021 SALI
14:00 Tiyatro Dell’Arte ‘Oyunculuk Nedir? Nasıl Hazırlanılır?’
16:00 Palto Sahne ‘Her Şeye Mola, Oyuna Devam Atölyesi’
21:00 Kadıköy Tiyatroları Platformu instagram hesabından ‘Gerçek Alnıaçık ve Kürşat Alnıaçık ile Tiyatro Hakkında Söyleşi’ canlı yayın.
19 Mayıs 2021 ÇARŞAMBA
14:00 Lavean Sanat ‘Dramada Rol Oynama ve Doğaçlama Egzersizleri’
16:00 Tiyatro Kılçık ‘Genç Kılçık Performansları/Doğaçlama Performans ve Okuma Tiyatrosu’
18:00 Pat Atölye ve Altkat Sanat ‘Pantomim Atölyesi’
21:00 Kadıköy Tiyatroları Platformu Instagram hesabından ‘Ayçe Abana ile Tiyatro ve Oyunculuk Hakkında Söyleşi’ canlı yayın.
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