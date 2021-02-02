Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale

AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından yaşanan protestolar sürüyor. Kadıköy'de bir araya gelen İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri'ne polis tarafından plastik mermi ve biber gazıyla müdahale edildi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, müdahale sırasında polis tarafından darbedilip gözaltına alınmak istendi.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2021 Salı, 18:23
Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale
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Boğaziçi Üniversitesi’nde dün yaşanan gözaltıların ardından, Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan eyleme, polis sert müdahalede bulundu.

Biber gazı ve plastik merminin kullanıldığı müdahale sırasında TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, polis tarafından darbedilip gözaltına alınmak istendi.

VİDEO: NAGİHAN YILKIN

İşte o görüntüler:


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