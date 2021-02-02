Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale

02 Şubat 2021 Salı, 18:23

Boğaziçi Üniversitesi’nde dün yaşanan gözaltıların ardından, Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan eyleme, polis sert müdahalede bulundu.

Biber gazı ve plastik merminin kullanıldığı müdahale sırasında TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, polis tarafından darbedilip gözaltına alınmak istendi.

VİDEO: NAGİHAN YILKIN

İşte o görüntüler: