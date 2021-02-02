Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale
AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından yaşanan protestolar sürüyor. Kadıköy'de bir araya gelen İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri'ne polis tarafından plastik mermi ve biber gazıyla müdahale edildi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, müdahale sırasında polis tarafından darbedilip gözaltına alınmak istendi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde dün yaşanan gözaltıların ardından, Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan eyleme, polis sert müdahalede bulundu.
Biber gazı ve plastik merminin kullanıldığı müdahale sırasında TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, polis tarafından darbedilip gözaltına alınmak istendi.
VİDEO: NAGİHAN YILKIN
İşte o görüntüler:
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Başkanlık iflas etti
- Cumhurbaşkanlığı için kim önde?
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
Video Haberler
- Küçükçekmece Gölü'nde vahşet!
- Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
- İzmir'deki selde damat öldü, kayınpeder kayıp
- Mahalle mahalle gezerek otomobilleri böyle parçaladılar
- Polise direnen kurye hakkında zorla getirme kararı
- Dev kayanın düştüğü karayolunda çalışmalar sürüyor
- İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi
- 4 paket çay aldı, açtığında hayatının şokunu yaşadı!
- Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı
- İstanbul'da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Başkanlık iflas etti
- Cumhurbaşkanlığı için kim önde?
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi