Kadıköy'de bıraktı, Gaziantep'te başladı!

29 Ocak 2021 Cuma, 21:22

Galatasaray, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesind deplasmanda Gaziantep'i Onyekuru ile geçti.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarı Younes Belhanda'nın yerine yeni transfer Henry Onyekuru'yu oyuna aldı. 23 yaşındaki oyuncu oyuna girmesinin hemen ardından 51. dakikada Ryan Babel'in pasında ceza sahasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı. Onyekuru çıktığı ilk maçında da golünü atma başarısı gösterdi.

Nijeryalı yıldız 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun Gaziantep FK savunma arkasına attığı topla buluştu ve fileleri bir kez daha havalandırdı. 0-2

FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA...

Onyekuru, Galatasaray formasıyla son golünü 2019-2020 sezonunda deplasmanda 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında atmıştı.

Ayrıca sarı-kırmızılı formayla bir maçta 2 gol attığı son karşılaşma ise 2018-19 sezonunda iç sahada kazanılan 5-0'lık Antalyaspor maçı.