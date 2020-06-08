Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahillerinde gece hareketliliği
Kadıköy'de vatandaşlar bu gece de Moda ve Caddebostan sahiline akın etti. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşların maske de takmadıkları görüldü
İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması nedeniyle gece saatlerinde vatandaşlar Kadıköy'deki Moda ve Caddebostan sahiline akın etti.
Yürüyüş yapan ve çimler üzerine oturan vatandaşlardan bazıları sosyal mesafe oluşturacak şekilde otururken bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymadı. Maske takmadıkları da görülen vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar vakit geçirdi. O anlar havadan da görüntülendi.
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