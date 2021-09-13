Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon
Kadıköy Fikirtepe'de uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda Fikirtepe'de bulunan 3 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Devriye ekipler, Güvenlik Büro ve Narkotik şube ekiplerinin katıldığı operasyonda narkotik köpeği arama yaptı. Adreslerde yapılan aramalar sonucunda toplam 1 kilogram 100 gram uyuşturucu madde ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Adreslerde bulunan Musa A., Rojda A., Nurullah Ç., Zübeyde G. ve Vahit K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
İfadelerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Musa A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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