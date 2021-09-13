Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

13 Eylül 2021 Pazartesi, 16:12

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda Fikirtepe'de bulunan 3 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Devriye ekipler, Güvenlik Büro ve Narkotik şube ekiplerinin katıldığı operasyonda narkotik köpeği arama yaptı. Adreslerde yapılan aramalar sonucunda toplam 1 kilogram 100 gram uyuşturucu madde ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Adreslerde bulunan Musa A., Rojda A., Nurullah Ç., Zübeyde G. ve Vahit K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadelerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Musa A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.