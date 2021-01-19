Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

Kadıköy'de, Özbekistan uyruklu bakıcının, çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansımıştı. Bakıcı R.R. gözaltına alındı.

DHA
19 Ocak 2021 Salı, 16:33
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Olay geçtiğimiz günlerde Göztepe Mahallesi Ortabahar Sokak'ta meydana geldi.

Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.R. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuş, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıkmıştı.

Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda bakıcı R.R. gözaltına alındı.



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