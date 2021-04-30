Kadın cimnastikçilerimiz tarihimizin en iyi derecesini elde etti
Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençler kategorisinde yarışan Kadın Milli Takımımız, tarihimizin en iyi derecesiyle yarışmayı dördüncü tamamladı.
Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda gençler kategorisinde ülkemizi temsil eden Kadın Milli Takımımız, toplamda ulaştığı 149.985 puanla yarışmayı dördüncü sırada tamamladı. Ülkemiz, trampolin cimnastik tarihimizde Avrupa Şampiyonası’ndaki en iyi derecesini elde etti.
Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda gençler kategorisi yarışan Kadın Milli Takımımız, eleme müsabakasında elde ettiği 279.220 puanla trampolin cimnastik tarihimizde bir ilki başararak finalde yarışmaya hak kazanmıştı. Final müsabakalarında yarışan milli takımımız, 149.985 puanla Avrupa dördüncüsü olmayı başardı. Sporcularımız, trampolin cimnastik tarihimizde Avrupa Şampiyonası seviyesinde en iyi takım derecemize imza attılar.
Avrupa Jimnastik Şampiyonası’nı Rusya 161.455 puanla birinci, Belarus 156.555 puanla ikinci ve Almanya 150.510 üçüncü sırada tamamladı.
Avrupa Şampiyonası’nda bireysel olarak yarışan sporcularımız Elif Çolak, Sıla Karakuş ve Livanur Yalçın ülkemizi yarı finalde temsil edecek. Genç sporcularımız, 1 Mayıs Cumartesi günü yarı finalde yarışacak.
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