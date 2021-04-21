Kadın cinayetleri bir şiddet sürecinin sonunda yaşanıyor

21 Nisan 2021 Çarşamba, 14:00

CHP PM Üyesi avukat Özcan, kadın cinayetlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddette verilen cezaların caydırıcı olmadığını vurguladı. Kadın cinayetlerinin birden değil şiddet sürecinin sonucunda yaşandığını dikkat çekerek, "Bu süreçte kamu kurumlarının müdahaleleri yetersiz kalmaktadır.

Türkiye'de son dönemde görülen kadın cinayeti suçlarının farklı gerekçelerle kırsalda değil, kentlerde işlendiği gözlemlenmektedir. Kadına yönelik şiddet modern hayatın yeni bir boyutu haline gelmiştir" dedi.

Muğla’da Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürülen 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar’ın davasına işaret eden CHP’li Özcan,

"Mahkemelerin kadına karşı şiddet eylemlerine verdiği cezaların caydırıcı niteliği haiz olmaması sorunu daha da derinleştirmektedir. Keza her duruşma sonrası duyduğumuz acılı annelerin feryatları, verilen kararların kamuoyu vicdanında da karşılık bulmadığının göstergesidir.

6284 sayılı Kanun’un ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin şekilde uygulanması ve mahkemeler nezdinde toplum vicdanında yer bulan cezaların verilmesi gerekmektedir" dedi.