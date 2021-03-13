Kadın cinayetleri bitmiyor! Hüseyin Temurtaş isimli erkek evli olduğu kadını öldürdü. Kadının bedeninden 5 kurşun çıktı
İzmir’in Bornova ilçesinde, evli olduğu Hüseyin Temurtaş isimli erkek tarafından kurşunlanan 3 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi. Öldürülen kadının bedenine 5 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Akşam saatlerinde polis ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde Hüseyin Temurtaş, Bornova ilçesinde yakalandı.
Kadın cinayeti, saat 16.00 sıralarında Ümit Mahallesi 7312 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi.
Hüseyin Temurtaş (34) isimli erkek Hüsna Temurtaş'ı (30) öldürdü. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın ağır yaralanırken, erkek ise kiralık olduğu belirlenen bir araç ile olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan vatandaşlar tarafından durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Hüsna Temurtaş, Bornova Türkan Özilhan Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüsna Temurtaş yaşamını yitirirken, cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL YAKALANDI
Öte yandan, şüpheli Hüseyin Temurtaş kiralık bir araç ile olay yerinden ayrıldıktan sonra aracını park edip yaya olarak kaçmaya devam etmişti. Akşam saatlerinde polis ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde Hüseyin Temurtaş, Bornova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Temurtaş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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