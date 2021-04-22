Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımlarına yanıt verdi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, Bakan Soylu'nun İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra 25 kadının öldürülmesini "azalma" olarak sunmasına tepki gösterdi.
KCDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bir ayda 25 kadın öldürülüyor ve İçişleri Bakanı bununla övünmeye kalkıyor. Kadın cinayetlerini durduracak olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını maharet gibi anlatmayı bırakın, bu ülkenin kadınlarına, 25 kadın cinayetinin hesabını verin"
Bir ayda 25 kadın öldürülüyor ve İçişleri Bakanı bununla övünmeye kalkıyor.— Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) April 22, 2021
Kadın cinayetlerini durduracak olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını maharet gibi anlatmayı bırakın, bu ülkenin kadınlarına, 25 kadın cinayetinin hesabını verin!
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