Kadın cinayetlerinin hızla artış gösterdiği dönemde MEB’den tepki çeken kitapçık: Erkekler daha mağdurmuş
MEB internet sitesinden yayımlanan kitapçıkta “Kocasını Tanınmaz Hale Getirdi” başlığıyla bir örnek haber yayımlandı. Haberde “erkeklerin kadınlar tarafından daha çok şiddete uğradığı” iddia edildi. Bakanlık, kitapçığı savundu.
Kadına şiddet ve kadın cinayetleri tartışmaları gündemdeyken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinde yer alan “Gazetecilik İnternet Haberciliği” başlığıyla yayımlanan 2011 tarihli bir kitapçık yeniden gündeme geldi.
Bu kitapçıkta öğrencilere örnek olarak gösterilen bir haber, yurttaşlardan da tepki topladı. “Kocasını Tanınmaz Hale Getirdi” başlıklığıyla verilen haberde, İstanbul’da bir kadının kocasına yönelik şiddet uyguladığı ve erkeğin sığınma evinde yaşamak zorunda kaldığı anlatıldı.
“Erkekler de korunmaya muhtaç” ara başlığı atılan haberde, Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan’ın konuya ilişkin kullandığı, “Bugüne kadar kadın kadar erkeklerin de zaman zaman bir yerlere sığınma ihtiyacının olduğunu söylemeye çalıştım. Aslında yardıma muhtaç mağdur erkeklerin sayısı daha fazla” ifadeleri yer aldı.
MEB: ELEŞTİREL
Rehberi Meclis gündemine taşıyan HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Gülüm, önergesinde, “Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli sorumlulukları bulunan bakanlığınızın öğrenme materyalinde kadınların yok sayılması ve şiddet uygulayan olarak lanse edilmesi, toplumsal gerçeklerle örtüşmediği gibi tersi bir algının da oluşmasına ve cinsiyetçiliğin yeniden üretilmesine neden olmaktadır” dedi.
Gülüm, Selçuk’a, “Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin göz ardı edilmesi; kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve cinsel istismarı tetikleyeceğinin farkında mısınız?” sorusunu yöneltti.
Gülüm’e yanıt veren Selçuk ise kitapçığı savundu. Kadına şiddet haberlerine “farklı bir bakış” getirmek istediklerini ileri süren Selçuk, “Günümüzde kadına şiddet haberlerinin yoğunluğuna farklı bir bakış açısı getirerek durumu düşünülenin aksine eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek maksadıyla ilgili modüle metinde yer verilmiştir” dedi.
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