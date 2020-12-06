Kadın futbolcuya doğum izni

06 Aralık 2020 Pazar, 11:52

FIFA, kadın sporculara yönelik doğum izni teklifinin onaylandığını açıkladı.

Sky Sports’da yer alan haberde, geçtiğimiz haftalarda FIFA’ya sunulan teklifle birlikte kadın sporcuların 14 haftalık doğum izni kullanabileceği, bu süre zarfında kulüplerin oyuncunun sözleşmesini feshedemeyeceği ve maaşının 3’te 2’sini ödeyeceği belirtildi. Getirilen yeni kural ile birlikte oyuncuların ihtiyaç duyması halinde kulüplerin gerekli tıbbi desteği sağlamakla yükümlü olduğu ifade edildi. Kurala uymayan kulüplerin ilk adım olarak para cezası ile cezalandırılacağı, sonrasında uluslararası organizasyondan menedileceği kaydedildi. Kurala göre kulüpler, doğum iznine ayrılan oyuncularının yerini doldurabilmek için transfer dönemi açık olmasa dahi bir oyuncu ile sözleşme imzalayabilecek.

FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada, ‘’ Kadın futbolunu canlandırma konusunda ciddi adımlar atmak istiyorsak olaylara tüm yönleriyle bakmamız gerekiyor. Kadın sporcular, doğum izni aldıktan sonra tekrar oynamaya hazır hale geldiklerinde endişelenmemeleri gerekiyor. ‘’ ifadelerini kullandı.

Sky Sports’a getirilen kurala ilişkin değerlendirmelerde bulunan Galler Kadın Milli Futbol Takımı Menajeri Jayne Ludlow, ‘’ Bu kuralın getirilmesi sanırım biraz zaman aldı. Oyun şu anda çok hızlı gelişiyor ve bu kesinlikle yapılması gereken bir şeydi. Bu kuralın geç de olsa getirilmiş olmasından dolayı mutluyum. ‘’ dedi.