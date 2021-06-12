‘Kadın Hakları Evrensel Bildirgesi’
1780’lerde oyun yazarı olarak başladığı kariyerinde siyasi yazılarıyla tanınan Fransız filozof, yazar, kadın hakları savunucusu Olympe de Gouges, 1789’da Erkek Hakları Bildirgesi’ne eşdeğer bir Kadın Hakları Bildirgesi önerdi ve burada tüm erkek ayrıcalıklarının kaldırılması çağrısında bulundu. Yapıt, Kafekültür Yayınları tarafından Asena Yalınız’ın çevrisiyle yayımlandı.
“Ey erkek, adil olmayı becerebilir misin? Bu soruyu bir kadın soruyor sana! En azından bu hakkını yok sayamazsın onun. Söyle bana, kim verdi sana benim cinsiyetimi ezen egemenlik hakkını? Gücün mü? Yeteneklerin mi? Yaratıcının bilgeliğine başvur; eğer cesaretin varsa yakınlaşmayı ister göründüğün doğanın içinde şöyle bir gezin ve senin o baskıcı gücüne kaynak oluşturabilecek bir örnek bul bana.”
Olympe de Gouges
1780’lerde oyun yazarı olarak başladığı kariyerinde siyasi yazılarıyla tanınan Fransız filozof, yazar, kadın hakları savunucusu Olympe de Gouges, 1789’da Erkek Hakları Bildirgesi’ne eşdeğer bir Kadın Hakları Bildirgesi önerdi ve burada tüm erkek ayrıcalıklarının kaldırılması çağrısında bulundu. Yapıt, Kafekültür Yayınları tarafından Asena Yalınız’ın çevrisiyle yayımlandı.
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