Kadın işsiz sayısı git gide artıyor

13 Temmuz 2021 Salı, 09:08

Ülke genelinde kronikleşen işsizlik sorunu yaklaşık bir buçuk yıldır salgının da etkisiyle derinleşti. Bu durumda kadınların payına daha çok işsizlik düştü. Kadınların yaşamın her alanında karşı karşıya kaldığı eşitsizlik ve ayrımcılık Covid-19 döneminde çalışma yaşamında daha da belirgin hale geldi. Salgında istihdamda yaşanan daralma en çok kadınları işgücü piyasasından uzaklaştırdı.

Ülke genelinde çalışabilir yaştaki kadın nüfusu 32,1 milyon. Ancak 15 ve üzeri yaştaki bu kadınların yalnızca 10 milyonu işgücüne dahil ediliyor. Geriye kalan 22,1 milyon kadın çeşitli nedenlerle işgücüne dahil olmuyor. Salgın döneminde ise bu rakam daha da arttı.

KADIN İŞSİZLİĞİ VAHİM NOKTAYA ULAŞTI

İş aradığı halde iş bulamayan kadınların sayısı da mayıs itibarıyla 1,6 milyona çıkmış durumda. Cinsiyet bazında bakıldığında mayısta bir önceki aya göre erkek istihdamı 117 bin kişi artarken kadın istihdamı 332 bin kişi azaldı. Son bir yılda kadın işsiz sayısı 228 bin kişi artarken erkek işsiz sayısı yalnızca 25 bin kişi arttı. Kadın işsizliği mayıs ayında yüzde 15,5 olarak kayıtlara geçti.

15 GÜNLÜK KAPANMANIN ETKİSİ GÖRÜLDÜ

BirGün'ün derlediği habere göre, TÜİK’in dün yayımladığı mayıs ayı işgücü istatistiklerine göre ülke genelinde 15 ve üzeri yaştaki işsiz sayısı 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 13,2 olarak hesaplandı. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 43,8 oldu. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 983 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı bir yılda 254 bin kişi artarak mayıs 2021’de 4 milyon 237 bine yükseldi. TÜİK’in atıl işgücü olarak tanımladığı geniş tanımlı geniş tanımlı işsizlik de yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçti. Geniş tanımlı işsizlik Mayıs 2020’den Mayıs 2021’e 3 milyon 283 bin kişi artarak 9 milyon 671 bine yükseldi.

GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 34

TÜİK’in işgücü göstergelerinde en çarpıcı sonuç aynı anda hem işsiz sayısının hem de istihdamın azalması. Salgın nedeniyle mayıs ayında alınan 15 günlük kapanma kararı mayıs ayı işgücü verilerine de yansıdı. 15 günlük kapanma döneminde işgücüne katılım oranını etkiledi, istihdam ve işsiz sayısında azalma meydana geldi. İşgücüne dâhil olmayan kişi sayısı sadece bir ayda 566 bin kişi arttı. İstidam ise 216 bin kişi azaldı. DİSK-AR’ın İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporunda geniş tanımlı işsizlik, erkeklerde yüzde 23,9 ve kadınlarda yüzde 33,7 düzeyinde gerçekleşti. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 9,8 puan. Mayıs 2021 itibarıyla kadınlarda mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 551 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 37 bin. Erkeklerde ise dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 685 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı ise 5 milyon 613 bin.

GENÇLERDE İŞSİZLİK YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

Covid-19 salgınının yarattığı tahribattan kadınların ve gençlerin daha fazla etkilendiği biliniyor. Tüm dünyada ve Türkiye’de gençler salgın nedeniyle iş kayıpları yaşadı.

DİSK-AR raporunda salgın öncesinde önde gelen sanayileşmiş ülkelerde yüzde 17 seviyesinde olan genç işsizliği, salgın döneminde yüzde 27’ye yükseldiğine dikkat çekildi. DİSK-AR tarafından geniş tanımlı genç işsizliği Mayıs 2021’de yüzde 42,4 olarak hesapladı. Genel geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27,2 olarak hesaplandı. Bu oran kadınlarda yüzde 33,7, erkeklerde ise yüzde 23,9 olarak hesaplandı.