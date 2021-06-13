Kadın oyunculardan Sezen Aksu şarkıları 1977’de!
Sezen Aksu’nun bestelediği veya yorumladığı 9 şarkıyı, 9 muhteşem kadın oyuncu seslendirdi. Sezen Aksu’nun ilk albümünü yaptığı 1977’ye gönderme yapan “1977” başlıklı albümün ilk şarkısı Gülse Birsel’den, cuma günü yayımlandı, bir milyondan fazla tıklandı!
Gülse Birsel’in Şanar Yurdatapan’ın “Olmaz Olsun” şarkısını seslendirdiği parçada kendisine davulda Volkan Öktem, basta Caner Üstündağ, gitarda Cenk Erdoğan, congada Alrico Reyes, bongoda Riccardo Marenghi, trombonda Hakan Çimenot, trompette Serkan Kerpiççiler, tenorsaksofonda Çağdaş Oruç, vokalde Elif Pıtırlı eşlik ediyor. Mastering Fernando Alvarez.
Gülse Birsel’in “En acayip yorumculara layık bu ekiple çalışmayı hangi iyilikleri yaparak hak ettim, bilmiyorum!” diye Instagram hesabından duyurduğu çalışmaya tüm dijital platformlardan ulaşmak mümkün. Emir Ersoy’un prodüksiyonundaki 1977 başlıklı albümün tamamı 25 Haziran’da yayımlanacak, böylece diğer 8 kadın oyuncunun da kim olduğunu öğreneceğiz! Gülse Birsel’in hayranları şarkıyı ve yorumu çok beğendi ama onların dileği başkaydı, “Çok yorulduk, çok sıkıldık, gülmek istiyoruz artık, yeni proje yok mu, eskileri tekrar tekrar seyretmekten bir hal olduk!”
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